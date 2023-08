Martina, il sogno continua. Miss Italia, la giovane lucchese è tra le finaliste regionali

Lucca, 14 agosto 2023 – Manca sempre meno alla finale regionale di Miss Italia 2023 che si terrà il 30 agosto a Castelfiorentino e a cui parteciperanno 24 ragazze provenienti da tutta la Toscana. Tra le finaliste, selezionate il 6 agosto al Don Carlos a conclusione delle pre finali regionali tra 50 partecipanti totali, c’è anche la lucchese Martina Fiaschi, classe 1997 e vincitrice della fascia di Miss Rocchetta bellezza il 16 giugno a Ginestra Fiorentina. Martina al momento è iscritta alla facoltà di Economia aziendale all’Università di Pisa e lavora in una concessionaria d’auto da circa un anno. L’emozione per essere riuscita ad accedere alla finale regionale del famoso concorso di bellezza è forte soprattutto per chi, come Martina, non era mai salita prima d’ora su una passerella per sfilare di fronte a un pubblico. Nonostante ci siano ancora altre tre sfilate prima della finale che proclamerà la vincitrice di questa edizione, la soddisfazione di essere giunta fino a questo importante risultato è visibile e non poche sono le speranze di riuscire ad accedere anche alla pre-finale nazionale di Miss Italia 2023. "Non mi sarei m ai aspettata di superare il casting a maggio, ero molto titubante e quasi non credevo di essere stata selezionata quando hanno chiamato il mio nome".

Una sorpresa, quella di essere stata selezionata, che si è trasformata in un’incredibile varietà di emozioni diverse in vista della prima passerella?

"Ricordo ancora la prima sfilata, avevo paura ed ero molto emozionata, ma lentamente, grazie anche al sostegno dei miei amici, sono riuscita a trovare i miei punti di forza e ho capito di potercela fare".

Un’avventura che fino a questo momento ha regalato molte soddisfazioni e che potrebbe riservarne ancora di più in futuro?

"È un’esperienza che mi sta dando tanto e che mi ha permesso di scoprire un nuovo mondo a me prima sconosciuto e di fare nuove amicizie, mai avrei pensato di poter sfilare su un palco di Miss Italia e per questo penso che sia già un successo l’essere riuscita ad arrivare fino a questo punto".

Progetti per il futuro?

"Mi piacerebbe moltissimo continuare nel settore della moda, sia per sfilare sia per shooting. Il mondo delle auto mi ha sempre incuriosito, in particolare mi affascinano molto le macchine d’epoca capaci di ricordarmi la gioventù dei mei nonni. Proprio per questo mi piacerebbe riuscire a diventare una conduttrice di un programma dedicato alle automobili. Quest’anno, inoltre, sto valutando di iscrivermi nuovamente a scuola di danza moderna. Una disciplina che ho smesso di fare da qualche anno, ma che mi piacerebbe tornare a praticare e che mi ha accompagnato fin da piccola".