Marketing e tecnologie web, i vincitori del concorso di Università di Pisa e Confindustria

Giusta conclusione per il progetto didattico “Marketing e tecnologie web” organizzato dal corso di laurea in ignegneria gestionale dell’università di Pisa in collaborazione con Confindustrria Toscana nord.

"Il progetto nasce nel 2019, ed è stato sostenuto da Confindustria Toscana Nord che ha resistito anche durante il periodo buio del Covid – dichiara la responsabile del progetto, professoressa Luisa Pellegrini – mira a coniugare le competenze acquisite nello studio accademico di approfondite ed avanzate nozioni di marketing aziendale con l’assunzione di responsabilità aziendali".

Gli studenti impegnati sono stati 24 suddivisi in 7 gruppi: a loro veniva chiesto di rispondere alla sfida di una delle tre aziende partecipanti (Cromology Italia e Sofidel, socie di Confindustria Toscana Nord, cui si è aggiunta la pisana PharmaNutra), sottoponendo alla loro valutazione e selezione un insieme di concept di prodotto innovativi e proponendo un piano di marketing mirato a intercettare il gradimento del mercato. Il progetto è stato reso possibile anche grazie al finanziamento da parte dell’Ateneo pisano del progetto speciale per la didattica “Doing Marketing with Firms”, che avvicina imprese ed università. Afferma Simona Bargiacchi, internal communication & University relations manager di Cromology Italia Spa: "Crediamo nell’importanza del dialogo e della collaborazione sinergica tra il mondo accademico e quello imprenditoriale; da quando abbiamo lanciato l’iniziativa nel 2013, abbiamo lavorato con passione per costruire ponti tra questi due mondi complementari.

Il progetto odierno è diventato un appuntamento fisso nel calendario di Cromology, un momento di incontro e sinergia in cui la teoria si fonde con la pratica, generando prospettive innovative".Soddisfazione inoltre da Linda Bonfanti, Corporate training manager di Sofidel Spa: "Alla luce dei processi di transizione digitale e sociale in corso che cambiano rapidamente gli scenari, per Sofidel il rapporto con l’università è particolarmente rilevante e collabora volentieri a iniziative come questa. Una possibilità in più per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro, innalzando il livello delle competenze tecniche e della consapevolezza professionale".

Infine, da PharmaNutra Spa arriva "il pieno supporto a simili iniziative che coinvolgono i giovani e nello specifico l’Università di Pisa, realtà a cui siamo legati da un rapporto che ha radici profonde, fa parte del nostro dna fin dalle origini. Lo facciamo con piacere e con entusiasmo, perché i giovani sono il presente ma soprattutto il futuro". Durante la cerimonia conclusiva sono stati presentati i sette elaborati di gruppo, e tre sono stati premiati. Ecco le aziende, i premiati e i relativi autori: Cromology, progetto “Energy plus” di Bianca Caparrini, Francesco Meucci e Nicola Ficini; PharmaNutra, progetto “Cetilar eyepads” di Arianna Montauti, Niccolò Giannetti, Susanna Bertini, Isa Lara Da Silva Fernandes; Sofidel, progetto “Magico Acchiappainsetti” di Chiara Acampora, Daniele Bugliani e Nicola Colombara.