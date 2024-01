Mario Puglia candidato sindaco: "Continuiamo il cammino iniziato"

Mancava soltanto il timbro dell’ufficialità, anche se le voci si rincorrevano da tempo, per conoscere il nome di uno dei prossimi candidati a Sindaco di Vagli Sotto: sarà Mario Puglia, oggi consigliere dell’amministrazione in carica guidata da Giovanni Lodovici. Proprio attendendo le intenzioni future dell’attuale primo cittadino, per rispetto istituzionale, che ancora il nome definitivo non era stato reso noto, ma alla luce delle riserve sciolte da Giovanni Lodovici, che ha manifestato pubblicamente di non avere intenzione di ripresentarsi, il nome di Mario Puglia è stato divulgato apertamente. Del resto, lo stesso Puglia, già nella estate appena trascorsa, non aveva nascosto il suo desiderio di dare continuità ai tanti progetti di riqualificazione attivati negli anni sul territorio comunale, puntando ancora su un turismo dalle più varie connotazioni, mirando con sempre maggiore forza a rendere il caratteristico borgo di Vagli, le sue circostanti bellezze ambientali indiscutibili e il Lago, un traino turistico per tutta la Valle, quando non la Provincia, la Regione Toscana e oltre. Sindaco del piccolo comune della Garfagnana per tre mandati consecutivi, dal 2004 al 2019, Puglia manifesta ancora una grande carica propulsiva e una passione per il suo territorio natio,tanto che non ha mostrato esitazioni nel mettersi nuovamente a disposizione dei suoi concittadini. Mentre fervono le riunioni per presentare una squadra adeguata alle nuove sfide, si dice che molti giovani e volti nuovi stiano già collaborando alla stesura del progetto, e in attesa di conoscere l’esatta data delle elezioni Comunali, Mario Puglia rilancia con decisione la sua visione per una comunità di Vagli vitale e proiettata nel futuro, orgogliosamente mai dimentica delle proprie radici e tradizioni.

"Dai cittadini si riparte per continuare un cammino intrapreso insieme molti anni or sono - spiega Puglia -, saranno solo loro a decidere se io potrò essere di nuovo il referente ideale per le loro necessità e aspirazioni. Da parte mia dico soltanto, in particolare riguardo alle vicissitudini giudiziarie che mi hanno visto mio malgrado coinvolto, che io sono incensurato, forte delle mie ragioni e pienamente fiducioso nell’operato della magistratura. Ho sempre pensato che gli avversari politici si debbano sconfiggere nelle cabine elettorali e non attraverso scorciatoie giudiziarie. Mi auguro nel mio comune sarà presente una lista di opposizione capace di svolgere il proprio compito onestamente".

Fiorella Corti