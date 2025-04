Marginone retrocede in Prima Categoria: un anno di insidie e cambi di allenatore

Una stagione fallimentare quella appena conclusa per il Marginone, che lo ha visto retrocedere dal campionato di Promozione a quello di Prima Categoria.

E’ durata solo un anno l’avventura della società del presidente Pierucci in Promozione, per la prima volta in assoluto la squadra si è trovata a disputare questo torneo, che ha nascosto tante insidie. Tre cambi di allenatore. il primo Bendinelli, che aveva condotto il club alla storica promozione, poi Moretti ed infine Tommei, sollevato a poche giornate dal termine, con una soluzione ponte tutta fatta in casa.

"E’ stata un’annata iniziata discretamente – ha spiegato il numero uno Giovanni Pierucci – dove siamo partiti bene, poi è andata sempre peggio".

"Probabilmente – va avanti Pierucci – non era il nostro campionato, siamo una piccola realtà, che non ha a disposizione grandi risorse economiche ed abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Sicuramente abbiamo preso delle decisioni sbagliate, che hanno complicato il nostro cammino, ed abbiamo pagato caro anche la nostra inesperienza".

Le conclusioni del numero uno del Marginone sono comunque riguarda al futuro: "Adesso – dice – cercheremo di ripartire perchè è finito un ciclo ed è necessario rifondare nuovamente una squadra. Faremo come sempre del nostro meglio, facendo tesoro degli errori che abbiamo commessi".

Alessia Lombardi