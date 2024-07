Marginone live fest. Un agosto da vivere

L’estate entra nel vivo ad Altopascio con il Marginone Live Fest con musica e divertimento dal 3 al 24. Il festival si svolge in contemporanea con la tradizionale Sagra del Cencio e offre un programma ricco di eventi che spazia dai concerti dal vivo ai dj-set, dalla festa della birra alle prelibatezze culinarie, il tutto a ingresso libero.

A organizzarlo, come sempre, il Circolo Fo.Ri.Ma. Il focus della manifestazione sarà la Festa della Birra, organizzata anche con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che tornerà da venerdì 9 a mercoledì 14 agosto. Ad aprire il Marginone Live Fest, sabato 3 e domenica 4 agosto, sarà la Festa Latina: due serate dedicate alla musica sudamericana, con la partecipazione dei migliori dj-set e l’organizzazione di esibizioni dal vivo e stage con maestri qualificati (sabato si potrà cenare al prezzo di 19 euro, mentre domenica il costo della cena sarà di 25 euro con la scelta fra due menù). L’ingresso con consumazione sarà di 5 euro per entrambe le serate. Venerdì 9 agosto, invece, via alla Festa della Birra, con possibilità di degustare anche birre senza glutine e una programmazione musicale che includerà anche la "trap", genere musicale particolarmente apprezzato dai più giovani. Le serate saranno arricchite anche da un cocktail bar e da street food, sempre con ingresso libero. Venerdì 9 sarà la volta della Discoteca Concorde, seguita il sabato 10 da una serata dedicata a Insomnia. Domenica 11 sarà la volta del Gary Baldi Bros mentre lunedì 12 sarà il turno di Mamamia, con uno spettacolo che farà ballare e divertire. Martedì 13 ancora spazio alla musica con il DJ set di Finesse e Isabo, mentre mercoledì 14 andrà in scena la performance di Pianeta Zero, tutta dedicata a Renato Zero.