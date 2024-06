Marginone capitale del ciclismo. Ecco i campionati italiani su strada

Non è una prima volta assoluta, vista la prova tricolore a cronometro giovanile nel 2021. Marginone, sede dell’Unione Sportiva Toscogas, si conferma la capitale del ciclismo con l’organizzazione dei campionati italiani su strada, prova in linea, per Esordienti primo e secondo anni e per gli Allievi, tutto declinato al maschile, visto che che per le ragazze la location sarà tra Lucca e Capannori. Il 7 luglio la corsa, che avrà però un prologo sabato 6, con la sfilata degli atleti nel centro della cittadina del Tau. La presentazione ufficiale ieri, ad Altopascio, un territorio che potrà beneficiare della presenza, per tre giorni, di decine di atleti e delle rispettive famiglie. L’assegnazione di un titolo tricolore non è affatto semplice, ma qui la garanzia è rappresentata dalla società US Marginone Toscogas che organizza, dal 1981, il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, una prova di valenza regionale.

Dopo aver proiettato un video sulle due ruote in Toscana, anche con immagini storiche, il sindaco, Sara D’Ambrosio, ha commentato: "Sarà una vetrina a livello sportivo, ma anche un plus per l’indotto, penso ad alberghi, bar, ristoranti, commercio in generale. Ci crediamo, per valorizzare le nostre bellezze, c’è un mondo che ha scommesso su questi tre giorni".

Il presidente della Us Toscogas Marginone, Roberto Donati, ha aggiunto: "Una frazione mobilitata, tutti partecipano, ci stiamo avvicinando alla data fatidica, il lavoro è intenso". L’assessore allo sport Valentina Bernardini ha parlato di orgoglio e di emozione nel preparare la kermesse. Il presidente provinciale della Federciclismo, Pierluigi Castellani, ha raccontato di essersi rivolto subito al team di Marginone già molto rodato per questo tipo di appuntamenti e a quello capannorese per le donne.

Il presidente regionale, Saverio Metti, ha rivelato: "Il vostro format è piaciuto, la Regione Friuli lo riprenderà per il 2025. Il titolo tricolore lo voleva anche Chianciano ma abbiamo deciso per Altopascio. Tra l’altro a marzo l’organizzatore precedente ha mollato. Il ciclismo non è più una gara, ma un pacchetto di eventi e deve essere una festa". Intervenuti anche Roberto Toni, presidente Conad, uno dei main sponsor, Roberto Marchetti, presidente Farmacie Comunale che già dal 2021 ha posto l’attenzione sui cartelli di sicurezza del rispetto delle distanze tra auto e atleti.

Massimo Stefanini