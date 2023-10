Margherita e Salvatore felice coppia di sposi con la dolce Ginevra

Una bellissima festa, carica di emozione ma anche divertimento, quella di sabato che ha messo il sigillo allo scambio di promesse di Margherita Pisanò – figlia di Giovanni, artigiano maestro di ceramiche con il negozio “Artefà” in Via Elisa – con Salvatore Pullano. Prima, nella mattinata, la coinvolgente cerimonia religiosa nella chiesa di Monte San Quirico, celebrata da don Riccardo, poi la festa conviviale per amici e parenti in un’atmosfera magica, di amicizia e gioia, sincera e lontana da ogni clichè. Tanti auguri da amici e parenti per la bella coppia di sposi e la loro piccola Ginevra.