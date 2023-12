“Margherita e il signor. Natale“ per i bambini

Giovedì 14 dicembre, alle 17, nei locali del centro Chiavi d’Oro, presentazione del libro per bambini “Margherita e il signor Natale“, Carmignani, scritto da Liana Onofri con le illustrazioni di Francesca Bucchi. A seguire “Come creare gli addobbi per l’albero”, laboratorio aperto ai bambini, e poi merenda per tutti. “Margherita e il signor Natale“ racconta la storia di una ragazzina, curiosa e socievole, che incontra un vecchio signore, burbero e solitario, che vende strane cose. Attratta dalla singolare attività, Margherita si trova ad affrontare situazioni che la porteranno a comprendere l’importanza delle cose semplici e degli affetti.

L’autrice, Liana Onofri, ha insegnato inglese nella scuola media di Montecarlo. Conosce bene le tematiche giovanili e con i suoi studenti ha condotto esperienze teatrali, mettendo in scena favole classiche e testi prodotti dagli alunni. L’illustratrice, Francesca Bucchi, conosciuta nel mondo di Instagram come Makarelle, esordisce all’illustrazione editoriale proprio con “Margherita e il signor Natale“. Ingresso libero, info allo 0583 48097.