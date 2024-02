Margherita Buy in città. Fuori e dentro lo schermo

Settimana ricca di Special Event nelle sale cinematografiche cittadine. Luccacinema raddoppia le

ospitate annunciate e oltre a Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi, al cinema Astra domani, arriva a Lucca anche Margherita Buy, attesa martedì 27 febbraio al cinema Centrale, per la presentazione del suo primo film da regista “Volare”.

Rispettivamente regista e interprete del film “Romeo è Giulietta”, Veronesi e Pilar Fogliati dunque incontreranno il pubblico lucchese domani al termine dello spettacolo delle ore 20, al cinema Astra, per parlare del film e abbracciare nuovamente gli spettatori dopo la calorosa accoglienza dello scorso anno, proprio nel mese di febbraio. I biglietti sono ancora disponibili online su www.luccacinema.it Martedì 27 febbraio sarà invece la volta di Margherita Buy, al cinema con il suo primo film da regista “Volare”, commedia ispirata alla propria paura di volare, con un cast molto femminile fra cui spiccano Anna Bonaiuto, Giulia Michelin, Elena Sofia Ricci. La regista e attrice sarà al cinema Centrale di Lucca al termine dello spettacolo delle ore 20, restando a disposizione del pubblico presente per parlare del film e della sua carriera, condividendo gli spunti del film che gli spettatori hanno appena visto.

Il legame di Margherita Buy con la nostra città affonda a fine anni

’80 quando fu chiamata a interpretare, suo secondo film da attrice, il film di esordio alla regia di

Daniele Luchetti, interpretato da Nanni Moretti, Paolo Hendel e molti altri “Domani accadrà”, girato in buona parte nella nostra provincia. Per concludere la settimana ricca di Special Event, sempre martedì 27 febbraio al cinema Moderno la maratona di “Dune”. Prezzo unico 10 che consente la visione del secondo capitolo della saga in anteprima alle ore 20.30 e il primo capitolo in programma alle ore 17.30.

Proseguono infine con successo gli appuntamenti con l’iniziativa “Goodmorning cinema!” che

vede la proiezione ogni domenica mattina al cinema Astra con inizio alle ore 10.45 di film di prima visione in lingua originale. Appuntamento domenica 25 febbraio con “One love: Bob Marley”, in

prima visione, e domenica 3 marzo con “Dune: part two”. Tutte le proiezioni sono in lingua inglese

con sottotitoli in italiano. Ingresso unico 6.50 euro. La prevendita per tutti gli eventi è possibile online su www.luccacinema.it.