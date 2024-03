Margherita Buy e il suo “Volare“. Bagno di folla al cinema Centrale

Ancora un “sold out“ per l’ennesimo evento speciale di LuccaCinema, martedì sera, al cinema Centrale, ospite l’attrice e, in questo caso anche regista, Margherita Buy.

Al termine della proiezione del suo nuovo film “Volare”, commedia ispirata alla propria paura di volare e con un cast nel quale spiccano Anna Bonaiuto, Giulia Michelin ed Elena Sofia Ricci, Margherita, accompagnata dal produttore Simone Gattoni e da Cristina Puccinelli, si è brevemente intrattenuta con il pubblico in platea, in maggioranza femminile, rispondendo ad alcune domande e curiosità da parte dei fan.

"Vi siete divertiti?", ha esordito Buy, che, rassicurata dalla risposta affermativa della platea, ha proseguito dicendo: "Sono davvero molto emozionata nel vedere una sala così piena". E poi, via alle domande del pubblico.

Cosa l’ha spinta a diventare regista?

"Questa è una storia mia che volevo raccontare - ha spiegato Margherita - e mi sono detta: perché non provare? E poi ero molto gelosa del progetto. Insomma, ci ho provato ed è stato stupendo. E’ stata una crescita personale e oggi sono più sicura di me stessa. Credo che i cambiamenti siano necessari per migliorare".

Quanto e cosa le ha insegnato questo film?

"Come fare - ha risposto Buy - a superare le paure: analizzare, capire, soprattutto non vergognarsi ma, anzi, condividere con gli altri. Mettersi in discussione è già un grande risultato. Mi danno fastidio quelli che ti liquidano con un “ma come hai paura, ma dai“. Dobbiamo essere aperti all’ascolto per capire le paure degli altri. E per una volta, si è trattato di me. Un’esperienza bellissima".

Cosa ne pensa di Lucca?

"La conosco bene. Abbiamo una casa di famiglia a 30 km da qui e fin da piccola si veniva in questa città splendida. E poi il ricordo di aver girato “Domani accadrà“ di Daniele Luchetti a Villa Torrigiani è ancora vivo dopo tanti anni: è stata un’avventura indimenticabile".

A questo punto alcune spettatrici hanno rivolto all’artista i complimenti anche per la sua “bellezza naturale“, ai quali ha scherzosamente risposto: "Fatemi capire, sono le rughe? Non è tanto carino farmelo presente!". Rimane il tempo per il classico selfie finale con la platea alle spalle e tanti applausi convinti.

Paolo Ceragioli