Coreglia Antelminelli (Lucca) 1 febbraio 2020 - Marco Remaschi, assessore all'agricoltura in carica della Regione Toscana si candiderà a sindaco di Coreglia Antelminelli, il comune della Mediavalle al quale la figura - umana e politica - di Remaschi è legata a doppio filo, aven dovi ricoperto i ruoli di consigliere comunale , vicesindaco e sindaco dal 1996 al 2005. Il "Comitato Coreglia 2020", finalizzato alla costituzione di una lista civica riunita attorno all'assessore regionale si è appena riunito sollecitando cittadini e simpatizzanti a presentare progetti, idee e indicazioni in vista della campagna elettorale. In un comunciato si informa che la riunione "è stata molto partecipata e ricca di interventi". Presenti anche esponenti del mondo produttivo e del terzo settore, della cultura e dello sport e rappresentanti di tutte le frazioni del territorio comunale. Farà parte del neo-costituito Comitato Coreglia 2020 anche il gruppo “pro-Remaschi”, che giorni fa aveva sostenuto pubblicamente la candidatura a sindaco dell’attuale assessore regionale all’agricoltura.

I prossimi passi - proseguie la nota - riguardano ora l'incontro con le varie realtà del mondo produttivo, sociale e civico del territorio comunale "con l’obiettivo di arrivare quanto prima alla definizione di un programma di governo, costruito grazie al contributo di cittadini, associazionismo e realtà economico-produttive. info coreglia2020@gmail.com.