Marco Pizzi racconta in un libro i suoi 40 anni da portiere di notte

"A ore 11 p.m., portiere di notte in un’originale città di provincia" è la prima fatica letteraria di Marco Pizzi che per 40 lunghissimi anni ha svolto il lavoro di portiere d’albergo, nel turno che va dalle 23 alle 7 del mattino, all’Hotel La Luna di via Fillungo. Il libro, che si avvale della prefazione di Roberto Pizzi ed è stampato da Pacini Fazzi Editore, sarà presentato in anteprima proprio all’albergo La Luna domani alle 17,30 alla presenza dell’autore, di Roberto Pizzi e del professor Luciano Luciani. "La notte porta consiglio, mi dicevano. Altri invece – scrive Marco Pizzi – ammonivano che era fatta per dormire. Due luoghi comuni. Io vivevo bene le mie notti, ricordo che da piccolo mia madre doveva penare e non poco per farmi andare a letto a un’ora urbana...".