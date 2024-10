Marco, il cavallo simbolo della legge Basaglia

Ma chi è davvero Marco Cavallo? La sua storia, forse poco conosciuta, è decisamente emozionante.

Marco era il cavallo che viveva nell’ospedale psichiatrico di Trieste, al tempo diretto da Franco Basaglia, usato per trasportare con un carretto la biancheria dei pazienti.

Diventato ormai vecchio e lento, inadatto alle manzioni e perciò destinato a una brutta fine, ma grazie a una petizione si impedì che questo povero animale, diventato ormai la mascotte della struttura, venisse abbattuto.

Dopo che venne traferito in un’altra città, il suo ricordo rimase talmente forte nei cuori di operatori e pazienti che – nel 1973 – all’interno dell’ospedale venne creata un’opera in legno e in carta pesta che lo raffigurava.

Da allora è divenuto il simbolo della legge Basaglia, legge che ha dato il via a una rivoluzione che non si è limitata a cercare di abbattere i muri del pregiudizio sociale ma che ha cercato di restituire dignità ai malati che fino a quel momento venivano confinati ed emarginati nei manicomi.

Oggi Marco Cavallo è quindi una vera e propria icona di lotta e di libertà ed è esibito in tutto il mondo come installazione itinerante per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi della salute mentale.

Come annunciato, potrete incontrarlo a tutti gli eventi della rassegna in programma, compresa la marcia di giovedì 10 ottobre.