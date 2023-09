Il ritorno di Marcell Jacobs. Grande festa domani al campo scuola Martini

Lucca, 19 settembre 2023 – L’aveva promesso che un giorno o l’altro sarebbe tornato a Lucca dalla sua ‘vecchia‘ società. E Lamont Marcell Jacobs ha mantenuto la parola.

Domani pomeriggio, mercoledì 20 settembre, il centometrista azzurro due volte oro olimpico a Tokyo (cento piani e 4x100) sarà a partire dalle ore 15,30 al Campo Scuola Moreno Martini ospite della Atletica Virtus che in quel giorno celebra con atleti e famiglie la festa annuale.

Jacobs ha vestito i colori della Virtus lucchese nel bienno 2012-2014 quando ancora la sua specialità era il salto in lungo. Negli annali dell’epoca resta la migliore prestazione italiana juniores nel lungo indoor, conquistata nel 2013 con 7,75 metri e battendo di un centimetro la vecchia misura di Roberto Veglia, ottenuta nel 1976.

Dopo aver gareggiato con i colori della Virtus Lucca, Jacobs è diventato un atleta di caratura mondiale e, viste le prestazioni, i suoi allenatori lo hanno progressivamente indirizzato verso lo sprint. Il passaggio alle Fiamme Oro – con cui ancora gareggia – risale proprio al 2014, anno in cui inizia la sua corsa verso l’Olimpiade di Rio 2016, alla quale deve però rinunciare per una lesione al quadricipite femorale sinistro. Ma a modo di rifarsi l’estate di cinque anno dopo, vincendo due ori storici a Tokyo: nei cento piani in 9’’80 (record italiano) e nella staffetta 4x100.

La fortuna gli ha ultimamente un po’ voltato le spalle e una serie di infortuni lo hanno tormentato e compremettendone la preparazione, come si è visto questa estate ai mondiali di Budapest dove non è riuscito a centare la finale dei 100, rifacendosi nella staffetta 4x100 con la quale ha vinto la medaglia d’argento.