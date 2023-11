Manutenzione per gli attraversamenti

Una esigenza che da troppo tempo si manifestava, per una questione di sicurezza, con rischio elevato per l’attraversamento nel cuore di Altopascio. Il Comune ha investito circa 20 mila euro per la manutenzione, l’adeguamento normativo degli impianti semaforici in centro, con installazione di lampade a led di nuova tecnologia e segnalatori acustici per gli attraversamenti pedonali. Prima, però, è necessaria una premessa. Siccome anche per i dispositivi elettronici non è facile fare in modo da calibrare gli impianti semaforici che sovrintendono a ben sei strade, qualcosa sfuggiva.

Sì, perché all’incrocio tra viale Europa e la Romea, convergono anche i veicoli che arrivano dalla Bientinese, da via Marconi, da piazza del Porto, oltre a quelli che sopraggiungono da via Cavour, magari a piedi. E’ stato calcolato che in quell’incrocio passano oltre ventimila veicoli al giorno. Come la Firenze-Mare. Molto spesso si è sfiorata la tragedia. Infatti, quando scatta il verde per i mezzi che avevano il rosso dopo aver superato il passaggio a livello, arriva il via libera anche per i pedoni che vogliono attraversare da corso Cavour e dirigersi ad esempio verso la stazione, quindi piazza del porto e via Romea.

Spesso, se chi passa a piedi non corre come Marcell Jacobs rischia di trovarsi addosso le auto partite modello Gran Premio di Formula Uno al semaforo di fronte. Molte frenate in extremis per evitare di investire la gente in transito a piedi e reciproci "vaffa", con le parti ad avere ragione, con semaforo verde. Che però è tale per entrambi, quindi andava tarato meglio. Ora finalmente accadrà.

La conferma dalla determinazione 769 di ieri, 3 novembre. L’intervento è stato aggiudicato ad una ditta di Prato.

Massimo Stefanini