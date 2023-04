Manutenzione del parco Pandora Patto di collaborazione coi cittadini

Il Comune di Capannori coinvolge le associazioni dei cittadini nella del territorio, così come da anni ormai, sta facendo per la piccola manutenzione ordinaria dei cimiteri. In questi giorni ha raggiunto un nuovo accordo con l’associazione PerSAnPietro di San Pietro a Marcigliano, che da ora in poi sarà chiamata ad occuparsi della manutenzione del parco Pandora di Segromigno in Monte. E’ stato infatti siglato un patto di collaborazione tra il municipio e i volontari.

In particolare, l’associazione si occuperà della manutenzione del verde dell’area pubblica, con sfalci dell’erba periodica, piccole potature e pulizia dell’area del parco, ma sarà reperibile anche per intervenire in caso di varie necessità, non meglio specificate nella nota diffusa dall’amministrazione. L’accordo, seguito dall’assessore alle finanze e al patrimonio, Ilaria Carmassi e sottoscritto dall’ente e dal presidente dell’associazione, Massimo Serafini, ha la durata di tre anni, rinnovabile per altri tre, e prevede un contributo concesso da parte dell’amministrazione comunale. "Sono particolarmente soddisfatta che le realtà associative del nostro territorio, e in questo caso l’associazione PerSanPietro, dimostrino di avere a cuore in modo concreto gli spazi comuni del territorio e la loro corretta manutenzione dimostrando un grande senso civico – afferma l’assessora Ilaria Carmassi – Questo ci consente di mantenere pulite, curate e decorose le aree pubbliche, in particolare quelle più frequentate dai cittadini, grazie alla particolare dedizione dimostrata dalle associazioni locali nella cura del territorio di appartenenza. Ringrazio l’associazione PerSanPietro per la sua disponibilità e collaborazione".

Nei giorni scorsi l’assessore Ilaria Carmassi, il presidente dell’associazione PerSanPietro Massimo Serafini e Luciano Occhiochiuso socio dell’associazione, hanno compiuto insieme un sopralluogo al parco. L’accordo potrà forse porre rimedio alle difficoltà di manutenzione e gestione che sono emerse in più occasioni e segnalate dai cittadini residenti soprattutto nel corso dell’estate, quando a preoccupare erano stati non solo gli sfalci e le manutenzioni a volte troppo diradate che lasciavano l’area in preda al degrado, ma anche il fatto che alcuni ragazzi vi scorrazzavano senza alcuna attenzione in bici o in scooter senza alcun riguardo per i segni lasciati nel verde, e nemmeno per coloro che prendevano il fresco in fuga dalla calura estiva in tutta tranquillità.

