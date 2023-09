Manutentore elettrico

1 manutentore elettricoelettrotecnico per inserimento nella squadra operativa di un’azienda con sede a Barga. E’ preferibile essere in possesso del diploma tecnico (perito elettronico o dell’automazione). Lavoro a tempo determinato. Richieste: disponibilità a trasferte in Italia e all’estero, ma non è necessaria precedente esperienza. Se interessati e qualificati tel. 328.5623949.