Manovre salvavita pediatriche. Al Caffè delle Mura le lezioni

Tornano gli eventi “sotto le stelle” della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca. Per lunedì 12 alle 21 nella suggestiva location del Caffè delle Mura, il Comitato ha organizzato una nuova lezione di manovre salvavita pediatriche. Un’opportunità unica per imparare le tecniche fondamentali di primo soccorso per i più piccoli, sotto la guida esperta dei formatori della Croce Rossa.

Per garantire una migliore organizzazione dell’evento, totalmente gratuito, è consigliata l’iscrizione a [email protected] entro il 10 agosto. Durante la serata, oltre alla lezione di manovre salvavita, i volontari della Croce Rossa di Lucca saranno presenti con numerose attività del comitato, offrendo informazioni e assistenza a tutti i partecipanti. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Antico Caffè delle Mura, che ospiterà questa serata all’insegna della sicurezza e della prevenzione.