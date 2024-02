Manifattura, Lucca sempre più attrattiva

"Le ben cinque manifestazioni di interesse arrivate al Comune per la riqualificazione della Manifattura Sud testimoniano come Lucca sia una città sempre più attrattiva, grazie alle politiche innovative portate avanti dall’amministrazione Pardini e sostenute anche dalla spinta decisiva del nostro partito".

Lo dichiara in una nota il coordinamento comunale di Forza Italia che rivendica il proprio impegno per la svolta.

"Intanto il risultato è straordinario, perché il numero delle offerte arrivate è perfino superiore alle aspettative - sottolinea la nota degli azzurri - e soprattutto adesso c’è la concretezza di una svolta per questa porzione strategica all’interno del centro storico: dopo 10 anni di lassismo e tentativi scomposti durante il fallimentare governo del centrosinistra, ora si può finalmente guardare con fiducia al recupero dei migliaia di metri quadri del complesso edilizio, che non solo ha uno spiccato valore culturale e identitario, ma rappresenta la vera sfida per gli anni a venire". Forza Italia mette in luce il metodo completamente diverso adottato rispetto al passato e che ha permesso di raggiungere un primo importante risultato. "La giunta Tambellini puntava a svendere il bene, mentre l’attuale esecutivo e la maggioranza di centrodestra che lo sostiene ha previsto nel bando che i privati (per i loro progetti) ottengano gli immobili in concessione per 50 anni - prosegue la nota - e comunque che la proprietà della Manifattura rimanga pubblica. Un plauso va anche ai nostri due esponenti Di Vito e Santini che nel precedente mandato dai banchi dell’opposizione, sono stati protagonisti di una battaglia memorabile insieme ad altre forze politiche ma soprattutto a settori della società civile. Si chiude una pagina sbagliata, che con la precedente amministrazione prevedeva nella Manifattura Sud la realizzazione di negozi e appartamenti di lusso, nonché il fatto che gli introiti derivanti dai parcheggi vicini sarebbero andati ai privati, non essendo più fonte di entrata per le casse comunali".