Manara e Miller super ospiti all’Olivo

La buona tavola in nome della lucchesità mette davvero d’accordo tutti, senza confini. Prova ne è anche la “passerella“ di super vip che si sono dati il cambio allo storico ristorante All’Olivo in via Arancio, in centro storico. Nei cinque giorni dell’evento diversi ospiti internazionali del festival hanno gustato le prelibatezze proposte da Corrado Petretti e dal suo staff. E hanno lasciato ricordi – degli schizzi unici in omaggio proprio a Petretti – e che presto troveranno degna sede in una bella cornice esposta nel locale. A gustare la tavola del noto ristorante lucchese è stato in questi giorni anche Frank Miller (foto a destra), sceneggiatore e regista statunitense, considerato uno dei fumettisti americani più importanti e influenti dell’epoca contemporanea, creatore della serie Sin City. E poi Milo Manara (foto a sinistra), i vertici di Mondadori, Feltrinelli, Bonelli, la casa editrice Bd di Milano. “Un po’ tutti mi hanno detto che sono rimasti molto contenti di questa edizione dei Comics – dice Petretti –, e anche noi abbiamo lavorato molto e con soddisfazione“.

L.S.