Maltempo novembre 2023: scade oggi il termine ultimo per presentare la domanda

di ricognizione e richiesta danni a seguito del maltempo che ha interessato il territorio borghigiano lo scorso 2 novembre. La richiesta può essere presentata sia da privati che da attività produttive che hanno riscontrato danni a causa delle avverse condizioni atmosferiche di quel periodo. Per i privati è possibile inserire anche danni subiti a beni mobili registrati e non registrati come auto, moto, lavatrici e televisori. Per presentare

la domanda, i privati devono accedere al servizio online

della Regione Toscana (servizi.toscana.it/formulari), mentre le attività produttive possono compilare

la richiesta all’indirizzo https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze.

Inoltre, sempre fino ad oggi è in corso la procedura per ottenere il contributo mensile di autonoma sistemazione, a partire da 400 euro, per coloro che risiedevano e dimoravano nelle abitazioni allagate, franate o danneggiate in modo tale da renderle temporaneamente non utilizzabili o sgomberate.

La richiesta del contributo

può essere effettuata tramite servizi.toscana.it/formulari.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.regione.toscana.it/alluvione2023.

M.N.