Malata senza cure ”Altro che sanità top. E’ un vero calvario“

"Lucca: malata di sclerosi multipla attende da mesi per fare le terapie. Un vero calvario e c’è chi si ostina a dire che la Sanità toscana sia al top".

L’odissea della signora Nadia che incredibilmente attende da mesi di poter ricevere le cure a Lucca o nella Piana è l’occasione per i consiglieri regionale della Lega Massimiliano Baldini e Giovanni Galli per ribadire tutti i limiti del sistema sanitario regionale.

"Quando si viene a conoscenza di storie come quella della signora lucchese affetta da sclerosi multipla – si legge in una nota dei due consiglieri leghisti – in attesa da otto mesi per poter fare le necessarie terapie, viene spontaneo chiedersi con che coraggio chi gestisce la Sanità in Toscana, tenda continuamente a minimizzare palesi criticità".

La storia rilanciata dal nostro giornale nell’edizione di ieri arriva da lontano: anche lo scorso anno servirono alla donna malata sei mesi per ottenere le cure, un vero calvario con inevitabili riflessi anche psicologici per la signora e la sua famiglia.

"Quanto descritto con comprensibile angoscia dal marito della paziente, evidenzia diverse criticità che stanno rendendo ancora più difficile la vita ad una persona, già colpita da una grave patologia – proseguono i consiglieri – tempistiche assurde per una doverosa e fondamentale assistenza sanitaria, addirittura l’invito ad andare a Piombino per una mammografia, senza dimenticare gli oneri economici che, comunque, si devono sostenere".

amara la conclusione dei due consiglieri che non risparmiano una stoccata ai vertici regionali: “Insomma – diono Baldini e Galli – per questa signora si tratta di un vero e proprio calvario; altro che Sanità al top come viene spesso sbandierato dal duo Giani-Bezzini, presidente della regione e assessore alla sanità".