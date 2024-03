Malagoli, premio a Roma e l’invito alla sicurezza: "Non gettate via la vita in un secondo"

"Non gettate via la vita in un secondo". E’ la campagna di Diversamente Disabili, la Onlus fondata dal montecarlese Emiliano Malagoli che da anni si occupa di promuovere la passione delle due ruote per coloro che si trovano in uno stato di disabilità. Emiliano Malagoli, presidente della Onlus e pilota disabile a causa di un incidente in moto, insieme a Chiara Valentini e Omar Bortolacelli pilota paralimpico, ha pensato quanto fosse importante trasmettere le proprie esperienze di vita vissuta per sensibilizzare i giovani all’uso consapevole dei mezzi a 2 e 4 ruote, nel rispetto delle regole e della sicurezza stradale. "Non buttate via la vita in un secondo" questo il richiamo forte e d’impatto, con lo scopo di trasmettere il concetto di quanto anche una minima, insignificante disattenzione possa sconvolgere drammaticamente la propria vita e quella degli altri.

Affiancato da uno storico partner dei Di.Di., OCTO Telematics, nel 2014 è nato il progetto che ha portato in oltre 100 scuole medie e superiori di tutta Italia una serie di incontri in presenza e in remoto, ove si è promossa la cultura della sicurezza stradale insieme alla conoscenza del mondo della disabilità e del loro entusiastico esempio positivo nel superare le difficoltà che la vita ha loro imposto. Malagoli testimonial di eccezione per un messaggio che è fondamentale. A 10 anni dalla nascita, il progetto, che ha raggiunto 10.000 studenti, è stato celebrato in occasione di Motodays, la Fiera di Roma dedicata ai motori, con la premiazione del miglior elaborato 2023 sul tema della sicurezza stradale.

Massimo Stefanini