Magrini e l’Intelligenza Artificiale

Domani alle ore 14 al Real Collegio, nell’ambito del festival Lucca Città di Carta, Daniele Magrini presenta il suo ltimo libro “L’Anno dell’Intelligenza Artificiale“ (Primamedia editore).

Magrini, scrittore e giornalista, per tanti anni a La Nazione dove ha occupato ruoli di vertice e guidato le redazioni di Grosseto, Umbria, Pistoia e Prato, in questo suo nuovo lavoro affronta le sfide dell’Intelligenza Artificiale e la morsa degli algoritmi tra utenti sempre più dipendenti dai social e i colossi del web padroni dei big data. Un reportage approfondito e ricco di dati, di taglio giornalistico in cui Magrini offre al kettore tutto quello che c’è da sapere su un fenomeno irrefrenabile in continua evoluzione.

La scelta dell’autore è quella di ancorarsi ad alcuni fatti precisi accaduti nel 2023, che a tutti gli effetti è stato l’Anno dell’Intelligenza Artificiale. Tra i principali fatti accaduti: il primo sciopero contro Chat Gpt a Hollywood, il primo summit mondiale sull’Intelligenza Artificiale, a Bletchley e la prima legge al mondo sull’Intelligenza Artificiale varata l’8 dicembre 2023 dall’Unione Europea; nonché la prima denuncia contro le Ai da parte del New York Times per violazione del copyright. Dialogherà con l’autore Francesco Meucci, caposervizio de La Nazione di Lucca.