"Maggio all'Artè di Capannori: musica, cinema e teatro in un ricco programma culturale"

Un maggio ricco di eventi per il cinema-teatro Artè di Capannori che propone musica, cinema e teatro, con il programma promosso dal Comune in collaborazione con varie associazioni come Cineforum Ezechiele 25,17 e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Fra i primi appuntamenti: il 3 maggio, alle ore 17,30 nell’ambito della rassegna ‘Nuove Consapevolezze’ il docufilm ‘Uomini come tanti’ di Maria Grazia Contini, cui seguirà un dibattito alla presenza dell’autrice. Alle ore 21 sarà proiettato il film ‘Inshallah a boy’ di Amjad Al Rasheed (Giordania, 2023).