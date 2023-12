Madonna di Lourdes. Giornata-evento a S.Gemma

Correva l’anno 2008. Erano i giorni di lunedì 1 e martedì 2 settembre. Due giornate di grande festa per il mondo cattolico lucchese per la presenza a Lucca, per la prima volta in assoluto, della statua della Madonna di Lourdes. Tanto per avere un’idea, furono circa duemila i fedeli che quel lunedì sera parteciparono alla S.Messa celebrata dall’allora arcivescovo Castellani sui prati di fronte all’ospedale (a quel tempo il Campo di Marte).

Una funzione religiosa speciale, organizzata appunto per la presenza a Lucca della statua della Madonna di Lourdes in una due giorni realizzata dall’Unitalsi (la principale associazione italiana per la promozione di pellegrinaggi mariani e per l’assistenza a disabili e ammalati) in collaborazione con la Diocesi. Quindici anni sono trascorsi da allora. Oggi, in occasione del 120° anniversario della fondazione dell’Unitalsi, l’associazione ha promosso una “peregrinatio Mariae“ nelle principali città italiane che si protrarrà fino all’11 febbraio 2024 (l’appuntamento sarà aperto al pubblico).

Dopo 15 anni dall’ultima visita, in occasione del 150° anniversario della prima apparizione della Madonna alla Grotta di Massabielle, ritorna la Madonna di Lourdes a Lucca (si tratta naturalmente della copia di quella portata in processione aux-flambeaux mentre nel 2008 era la copia della Madonna Incoronata). "In ogni città - si legge in una nota - la presenza dell’immagine mariana a cui tanti fedeli sono profondamente affezionati, sarà l’occasione per un momento di meditazione e di preghiera alla riscoperta del messaggio di Lourdes. La riscoperta del battesimo, la riconciliazione con Dio e con gli uomini, la preghiera ed il servizio. A Lucca l’immagine della Vergine sosterà presso il Santuario di Santa Gemma dalle ore 11 alle ore 16 di giovedì 7 dicembre".

"Il programma prevede - aggiunge - alle 11 accoglienza della statua di Maria, alle 11.30 celebrazione della S.Messa, alle 14.30 recita del S.Rosario, alle 16 saluto, benedizione e trasferimento dell’immagine a Pisa. Saranno poche ore, ma vera bella occasione per coloro che vogliono sostare in preghiera di fronte all’immagine della Vergine Maria, considerando che anche in anni di secolarizzazione la devozione verso la Madonna rimane un elemento caratterizzante della religiosità di molti cristiani. Sarà anche un’occasione unica per mostrare l’affetto della città verso coloro che si trovano in condizioni di sofferenza a causa della malattia, nello spirito con cui gli unitalsiani lucchesi operano ormai da oltre sessanta anni a fianco dei tanti amici ammalati o disabili".

Cristiano Consorti