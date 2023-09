Lutto nella sanità a Lucca, se n’è andata Maria Angela Pieroni

Lucca, 11 settembre 2023 – Lutto nel mondo della sanità a Lucca per la scomparsa di Maria Angela Pieroni, a lungo responsabile infermieristica del presidio ospedaliero di Lucca, in pensione dal 2013. Le colleghe la definivano una colonna del vecchio ospedale “Campo di Marte”.

La sua vita professionale è stata quasi per intero all’interno dell’ospedale lucchese, dopo aver iniziato come infermiera a Carignano. Era poi stata caposala in neurologia e quindi responsabile infermieristica al “Campo di Marte”, partecipando attivamente anche alle fasi iniziali del percorso per il trasferimento delle attività al nuovo ospedale “San Luca”.

A esprimere il cordoglio alla famiglia sono la direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, quella del presidio ospedaliero di Lucca e gli ex colleghi. Viene ricordata da tutti con stima e affetto per la sua lunga attività come coordinatrice infermieristica: professionale e determinata, era un punto di riferimento fondamentale in ospedale e la sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

I funerali si terranno domani, martedì 12 settembre alle 15, nella cappella della stanza mortuaria di Lucca, accanto a quella struttura sanitaria in cui Maria Angela aveva lavorato per tanti anni con disponibilità e impegno.