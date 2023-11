Lutto nella Piana. Scomparso Valter Giusti. Lascia compagna e figlio

Lutto nella Piana per l’improvvisa scomparsa di Valter Giusti, 60 anni di Lammari. L’uomo è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua abitazione dai familiari. Si pensa a un fatale attacco cardiaco. Lascia la compagna Francesca, il fratello Giulio e un figlio. Fino a pochi anni fa aveva gestito il ristorante Lucida Mansi a Segromigno in Monte e prima il bar davanti al Comune di Capannori, ora lavorava per una cooperativa. Il medico del 118 ha chiesto un riscontro diagnostico. La salma si trova all’obitorio del Campo di Marte e non è stato ancora possibile fissare i funerali.