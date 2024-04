Lutto nella comunità di Filecchio. Addio al dottor Lido Stefani

Lutto nella comunità di Filecchio e barghigiana in generale per la scomparsa, avvenuta il 6 aprile, di una figura importante nel mondo del volontariato della Valle dle Serchio quale è stato il dottor Lido Stefani (foto). Medico chirurgo, per una vita medico condotto a Filecchio. Aveva 95 anni. E’ stato il fondatore e l’attivissimo presidente per tantissimi anni del Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" del paese ed è stato sempre al centro della vita paesana con il sostegno a tante iniziative. A livello di Valle del Serchio va ricordato il suo grande impegno all’interno dell’Associazione Amatafrica di cui nei decenni scorsi è divenuto un punto di riferimento importante, assieme alla moglie Anna Notini, nell’ambito delle attività umanitarie portare avanti a Muhura, un villaggio sugli altipiani, in Ruanda.

Grazie al suo impegno è riuscito a dar vita ad un attrezzato reparto pediatrico a servizio dell’ospedale di Muhura, ad un laboratorio analisi, ad avviare altre iniziative mediche; creare un centro di riferimento per la popolazione; iniziative per il sostegno alimentare e per il microcredito e nelle coltivazioni; una scuola per adulti analfabeti e tante altre iniziative. Tra le varie iniziative portate avanti anche quella delle adozioni a distanza. Grazie a loro ne sono state realizzate oltre 100 dalla Valle del Serchio. Per un periodo assai lungo, e fino a che le forze glielo hanno permesso, il dottor Lido e Anna hanno trascorso ogni anno un paio di mesi in Ruanda portando avanti i propri impegni ed accrescendo il supporto alla popolazione venuto da Amatrica. Alla moglie Anna Notini, ai figli Maria Teresa, Luigi e Ilaria, ai parenti tutti giungano le condoglianze sentite della nostra redazione.