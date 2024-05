“Lunghe attese? Colpa del ponte“. L’Asl difende il numero unico Cup

Fa discutere il nuovo servizio di prenotazione telefonica del Cup, unificato dall’Asl con il numero 0585 498498. Molti lamentano tempi di attesa anche superiori a un’ora, in particolare per le prenotazioni in libera professione (per queste il numero unico è 0585 498003). Ma per l’Asl la colpa è soprattutto del “ponte“.

"In merito alla prenotazione delle prestazioni in intramoenia per l’Azienda USL Toscana nord ovest, si precisa intanto che il call center unico per la libera professione risponde al numero 0585 498003 e non a quello indicato nell’articolo (0585 498498), che è del CUP istituzionale".

"Il nuovo numero è attivo a regime dal 27 marzo scorso, è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e riguarda le prenotazioni in libera professione per tutta l’Azienda. Dopo le prime difficoltà organizzative, il sistema è stato potenziato e nelle settimane dall’8 al 21 aprile le code sono state drasticamente ridotte fino ad ottenere negli orari pomeridiani della terza settimana il risultato di “coda 0”".

"Purtroppo – sottolinea l’Asl – nella giornata lunedì 6 maggio si sono concentrate ben 2.200 telefonate, il doppio rispetto alla media quotidiana, a causa probabilmente dell’effetto ponti che ha concentrato in un’unica data richieste che non erano state effettuate nei giorni precedenti. Da evidenziare, inoltre, che sull’attesa al telefono incide anche la lunghezza delle singole chiamate, perché molti cittadini si rivolgono a questo numero anche per chiedere informazioni sui professionisti e non direttamente per prenotare".

"La situazione si sta comunque normalizzando come dimostra il risultato di “coda 0” raggiunto nel pomeriggio di martedì 7 maggio e anche nel pomeriggio di oggi (mercoledì 8 maggio) e quello di “coda inferiore ai 30 utenti” nella mattinata del 8 maggio. Si precisa infine che le code, soprattutto nel pomeriggio, hanno un tempo di scorrimento mediamente di circa 10 posizioni ogni 5 minuti".