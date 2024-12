Lunedì visita guidata alla mostra “Manifesto“ alla ex Cavallerizza

Difendere Lucca organizza per lunedì alle 18 una visita guidata alla mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, in svolgimento presso la Ex Cavallerizza di piazzale Verdi. L’iniziativa rappresenta il 12° appuntamento del programma “Riscoprire Lucca”, volto a far conoscere o riscoprire fatti, luoghi e personaggi del territorio e della storia lucchese. “Nel centenario della morte di Giacomo Puccini – scrive Difendere Lucca – il Comune di Lucca ha organizzato una mostra che racconta per la prima volta Puccini attraverso i manifesti pubblicitari. Si tratta di opere d’arte nate per la pubblicità, che uniscono la bellezza ad una facile comprensione e a un pubblico di ogni tipo”. “Gli oltre cento manifesti originali in mostra consentiranno di fare un tuffo non solo nella vita e nelle opere di Puccini - conclude la nota - ma anche nella storia dei manifesti e dei loro autori. Un’esposizione inedita per la nostra città, che conosceremo con una visita guidata”.