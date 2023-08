Luna Park, edizione record "Soddisfazione immensa"

Sarà stata la novità de “La bohème“ diffusa in simultanea con lo spettacolo pirotecnico. Sarà la quantità di attrazioni – oltre 100 – più del pre Covid. Sarà la voglia di divertirsi anche, perché no, cogliendo al volo qualche occasione di gratuità che non guasta mai. Ma la partenza del Luna Park del Settembre Lucchese 2023 è stata con il botto.

Il presidente della commissione dei gestori delle attrazioni, Salvatore Alberto De Luca, non esita a definirla l’edizione dei record in termini di presenze. “Una soddisfazione immensa vedere il piazzale Don Baroni colmo di gente, tantissime famiglie e tanta gioventù - dice De Luca -. E’ il frutto di un ottimo lavoro di squadra all’interno della commissione Luna Park. Ringrazio in particolare Denis Lazzari, Bruno Berti, Emanuele Canisani, Rizzieri Ciabattari. E il Comune che ha svolto un lavoro eccellente, in particolare l’ufficio tecnico che hanno studiato dislocazioni, vie di esodo, e servizi nel migliore dei modi. Lavoriamo per mesi perché tutto sia al meglio e oggi posso dire che il risultato, ad oggi, è premiante“. Ovviamente non mancano mai le “ombre“ soprattutto in tempi di social imperanti. “Nel giorno inaugurale di gratuità un’attrazione si è fermata e ho letto qualche polemica. Vorrei sottolineare l’ovvio: se il computer segnala un’anomalia, così come è avvenuto, la giostra si deve fermare. E’ quello che, molto semplicemente, è avvenuto“.

Ogni giorno è festa nel piazzale Don Baroni dove il Luna Park resterà ancora a lungo, fino al primo ottobre. “A breve inizieremo la distribuzione dei biglietti gratuiti per i bambini delle scuole lucchesi, dalle materne, elementari e medie - annuncia De Luca - . Ogni bambino riceverà il ticket con accesso libero per 4 attrazioni. La festa dello studente è in programma per il 25 settembre – in contemporanea con quella per i giovani con disabilità – e proseguirà anche il 26 e il 27 settembre. Tre giorni di festa vera. Altre scontistiche speciali sono previste l’ultimo giorno prima dello stop del Luna Park“.

Uno “stop“ che quest’anno potrebbe interrompersi anzitempo. “E’ un’idea che mi sorride da un po’ - confessa il presidente della commissione Luna Park - , quella di dar vita a una versione natalizia del nostro parco divertimenti, ovviamente calibrato, come orari, location e tipo di attrazioni, sulla particolare festività. Sarebbe un piccolo grande sogno. Chissà che già quest’anno non possa prendere forma. Tutto è possibile in una città magica come Lucca“.

