L’ufficio Runts trova casa al Centro civico

Dopo un periodo di sperimentazione che ha dato esito positivo, al Centro civico di San Vito trova finalmente sede stabile l’ufficio del Runts che gestisce l’attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dal Codice del Terzo Settore.

“La sede di San Vito – spiega l’assessore al sociale Giovanni Minniti – rappresenta il luogo potremmo dire naturale dove collocare l’ufficio del Runts, in quanto il Centro civico è già fortemente animato dalla presenza di associazioni che realizzano attività soprattutto nel pomeriggio, e dunque questo ufficio, che si rivolge proprio alle realtà dell’associazionismo, realizza qui un presidio utile, peraltro in una zona altamente popolata del territorio comunale e ben accessibile. A San Vito, dopo il vigile di quartiere, il segretariato sociale e l’Informagiovani, si tratta di inserire un ulteriore, fondamentale tassello nella costruzione di quelli che per noi devono essere i contenuti caratterizzanti dei Centri civici, che da una parte sono luoghi di incontro dei cittadini e del volontariato e dall’altra sono presidi e punti di accesso ai servizi del Comune che si spostano dal centro alle zone più periferiche”.

L’ufficio del Runts, che continuerà a mantenere un presidio anche a palazzo Orsetti in centro storico, si rivolge agli enti di terzo settore con sede nell’intero territorio provinciale, tra i quali le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore. L’ufficio del Runts è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì (8 - 14) e nei pomeriggi di martedì e venerdì (14,30-17,30). Per info e appuntamenti: [email protected]; telefono: 0583/442974 – 442072.