L’ufficio passaporti sbarca a Bagni di Lucca

L’Ufficio passaporti della Questura di Lucca ha aperto un nuovo sportello a Bagni di Lucca. Un’apertura straordinaria, subito in funzione, che dimezzerà i tempi per la consegna del documento, inaugurata formalmente ieri mattina presso la sede della polizia stradale di Fornoli, alla presenza del questore di Lucca, dottor Dario Sallustio, della dottoressa Marianna Stio, dirigente divisione Pas vice questore aggiunto, del sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini e del consigliere delegato Silvano Salotti. Il nuovo sportello passaporti è stato aperto nell’ambito delle iniziative volte a promuovere il rilascio del titolo di viaggio in tempi brevi e per soddisfare le esigenze di molti, complice anche l’approssimarsi della bella stagione che predispone tanti a programmare spostamenti.

Il questore della provincia di Lucca, aderendo ad apposita richiesta avanzata dall’Unione dei Comuni, lo ha istituito in via sperimentale presso la sede del distaccamento della polizia stradale di Bagni di Lucca Fornoli. In particolare il nuovo sportello consentirà a tutti gli utenti residenti nei comuni della Valle del Serchio, che per le notevoli distanze hanno non poche difficoltà a recarsi presso gli uffici siti in Corso Garibaldi 115 della questura di Lucca, di richiedere il documento presso la sede di Bagni di Lucca. Lo sportello ha già iniziato ad operare, grazie al prezioso contributo della specialità della polizia stradale, fin da ieri mattina, dalle 9 alle 12, tramite appuntamento on line su prenotazione.

Molte, nella prima mattina, le persone in coda per presentare la domanda. Con il nuovo sportello i tempi per il ritiro del passaporto si restringono notevolmente, Il titolo richiesto verrà infatti consegnato esattamente 15 giorni dopo la domanda dell’interessato. Gli appuntamenti vanno fissati tramite prenotazione dal mercoledì attraverso l’agenda on line sul sito della Questura di Lucca, sarà possibile fruire del servizio solo al giovedì mattina dalle ore 09.00 alle 12.00.

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha esternato la sua soddisfazione per il nuovo sportello passaporti, che viene a dotare il territorio non solo di Bagni di Lucca, ma di tutta la Media Valle e della Garfagnana di un punto di riferimento importante, decisivo per sveltire le pratiche per il rilascio dei passaporti, agevolando di fatto la popolazione interessata all’utenza. Il prefetto di Lucca ha raccomandato al comune il miglioramento della strada di accesso al distaccamento della polizia stradale di Fornoli dove ha sede lo sportello.

Marco Nicoli