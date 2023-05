Lucrezia Ridolfi vince “I corti di lunga vita“ La sua “arringa“ al concorso internazionale

Il Cinema Troisi di Roma ha ospitato le premiazioni della quinta edizione di Corti di Lunga Vita, il concorso internazionale di cortometraggi ideato e promosso dall’Associazione 50&Più. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata l’opera dal titolo “L’arringa”, realizzata dalla lucchese Lucrezia Ridolfi. Durante l’evento anche l’assegnazione di una menzione speciale e le premiazioni del concorso riservato ai soci 50&Più. In questa categoria, è salita sul podio l’opera “Ginnastica dolce” di Lorenzo Follari. “Il successo di quest’anno, come quello degli anni precedenti, dimostra quanto sia importante creare e diffondere momenti di cultura e aggregazione” ha commentato Carlo Sangalli, Presidente di 50&Più. Il tema scelto era quello dell‘Energia, scelto per raccontare l’anzianità. “I momenti di silenzio raccontano le emozioni più intime racchiuse nella storia. L’energia viene messa in scena come tentativo di mostrarsi adeguati di fronte al senso di impotenza. L’Alzheimer, la complicità di una coppia di lunga data, l’identità che non viene cancellata dalla malattia: una storia che colpisce ed emoziona attraverso una narrazione densa di verità” è il commento della giuria all’opera di Ridolfi.