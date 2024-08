Lucia rinnova la promessa a Luca. L’operaio morto a Sant’Alessio

Ne avevano parlato insieme, lei glielo aveva promesso. E si sa, le parole date sono sacre, soprattutto quando chi ci ha stretto la mano non c’è più.

Ieri Lucia è tornata nella chiesa dove, dieci anni fa, proprio il 30 agosto, avevo giurato amore eterno al suo Luca, scomparso lo scorso marzo a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in strada, a Sant’Alessio.

Una promessa, un rinnovo dell’amore, che Lucia ha voluto fare lo stesso perché – come ci aveva raccontato in una recente intervista – lei, vedova, non ci si sente proprio.

"Luca è ancora qui con noi – ha detto Lucia – Mi arrabbio quando mi sento chiamare vedova, io sono ancora felicemente sposata. Luca è e rimarrà sempre mio marito e padre dei miei due bambini".

Luca, oltre alla moglie, ha infatti lasciato anche due creature: la piccola Viola, qualche settimana fa, è diventata "famosa" in tutta Italia per essere stata immortalata mentre abbracciava la foto del padre, esposta a una mostra dedicata alle morti bianche. E oggi il dolore si fa un po’ più forte: Lucia, allo scoccare della mezzanotte, ha condiviso sui social anche un filmato registrato proprio il giorno dello scambio delle fedi.

Nozze “d’alluminio“ che, purtroppo, Luca non è riuscito a festeggiare. Almeno non fisicamente.

"Buon anniversario amore, come ci siamo sempre detti: ‘l’universo non basta‘".

Giulia Prete