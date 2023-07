.Luce in fondo al tunnel Il 4 settembre la piscina riapre le porte al pubblico

C’è anche la data. Lunedì 4 settembre. E’ il giorno, annunciato dalla giunta, della riapertura della piscina comunale di Capannori che è chiusa da maggio 2022. Diversi lotti da completare, sull’ultimo, quello dei lavori al tetto dell’impianto, il blocco.

Il Consorzio che si era aggiudicato l’appalto in ritardo nella consegna lavori, la decisione del Municipio di piazza Moro di risolvere il contratto. Si era pensato di scorrere la graduatoria e di far eseguire l’intervento all’azienda seconda classificata che però si è ritirata. Solo il ricorso alla piattaforma Start della Regione Toscana ha evitato la burocrazia, tagliando i tempi.

Cantiere di nuovo operativo e tra 50 giorni tutti di nuovo in acqua. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo. E’ questa la storia del Centro Natatorio degli ultimi anni, una vera odissea. Sono già stati ultimati i lavori per la sistemazione delle travi del tetto e del piano vasca ed ora si procederà alla rimozione dei ponteggi per poi consentire il riempimento della vasca.

Realizzati anche interventi di riqualificazione alle docce e ai servizi igienici e per l’installazione di nuovi punti luce all’ingresso principale e negli spogliatoi, nonché per migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità, con la demolizione dell’esistente e la realizzazione di un corpo costituito da 2 spogliatoi dotati di un servizio igienico per disabili ciascuno. Il piano vasca è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione.

Dopo alcuni interventi di rifinitura e di pulizia si procederà poi all’imbiancatura degli interni e dell’esterno dopo la ripresa degli intonaci laddove necessario.

"Siamo molto soddisfatti di poter annunciare la riapertura della piscina per l’inizio di settembre - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Dopo aver affrontato numerose problematiche che hanno portato alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice che è risultata inadempiente rispetto a quanto stabilito nel contratto soprattutto per quanto riguarda i tempi di consegna dei lavori, abbiamo accelerato al massimo gli interventi di riqualificazione per consentire la riapertura a settembre dell’impianto, l’unico impianto natatorio comunale attivo nella Piana di Lucca, con l’inizio della nuova stagione sportiva. Un impianto da sempre molto frequentato ed apprezzato per la qualità della struttura e dei servizi offerti che ora tornerà fruibile e rinnovato, quindi più moderno e sicuro e con servizi ancora migliori e più numerosi".

Alla piscina capannorese, sia per la fase riabilitativa, sia per la stagione agonistica e quindi gli allenamenti delle squadre, c’erano sempre decine di utenti ogni giorno, provenienti anche dalla Versilia, da Lucca, ma anche da fuori provincia, ad esempio da tutta la Valdinievole.

Massimo Stefanini