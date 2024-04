Luce e ombra del corpo umano nella speciale mostra del Passaglia

Al via al chiostro di Santa Caterina del Real Collegio la mostra “Body-free limbs” organizzata dai ragazzi della classe 4F del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”. “Questa mostra – spiegano i ragazzi - è espressione del nostro sentire. Tratta del corpo e dell’anima attraverso le immagini. Le opere esposte vogliono raffigurare sia la percezione che ognuno di noi studenti ha del proprio corpo, sia la comparazione tra come ci vediamo e come ci vedono gli altri.” La mostra – cui partecipano anche ragazzi di altre classi con le loro opere - si articola in due sezioni. La prima, “Body-free limbs”, analizza le varie componenti del corpo umano di cui ciascun artista ha offerto la sua personale interpretazione. La seconda, “Luce e ombra”, le potenzialità e la bellezza della luce e dell’ombra nell’espressione artistica. L’idea di questo allestimento nasce dalla particolare concezione del corpo umano dettata dalla società contemporanea: “A causa della forte pressione che la società esercita sull’aspetto fisico, soprattutto di noi adolescenti, ci ritroviamo spesso schiacciati da un profondo senso di vergogna e di inadeguatezza, anche se infondato. Questa

percezione è qui espressa attraverso l’arte dalle opere di chi questo sentimento se lo porta sulle spalle tutti i giorni”. Il Liceo Artistico Musicale ringrazia Francesco Franceschi, Presidente del Real Collegio, per la gentile collaborazione e per la concessione degli spazi.

La mostra inaugura – con ingresso su invito – stamani alle ore 10.30 con l’intervento del Dirigente Scolastico Francesco Feola e prosegue con la visita guidata. La chiusura è prevista per le ore 18. Domani alle 10 avverrà la premiazione e si chiuderà alle ore 12.