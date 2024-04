Lucchesina in maglia rosa. Omaggio al “giro” e anche a Puccini. C’è l’App Lucca Marathon

La Lucchesina sposa il giro d’Italia e viceversa. La prova d’amore è la maglia rosa che sarà nel pacco gara di chi è pronto a correre (o a passeggiare) per la 13esima edizione della Lucchesina, sabato 4 maggio alle 15. Un matrimonio e una separazione in casa: infatti la Lucchesina – corsa ludico-motoria di 10 chilometri per scoprire i luoghi simbolo della città – quest’anno per la prima volta conquista la propria identità e si distacca dalla Half Marathon che si correrà invece domenica 5 maggio alle 9 con partenza sulle Mura e arrivo in piazza Napoleone dove sarà allestito l’expo della manifestazione con maxi schermo.

Tutte le novità sono state presentate dai dirigenti della Half Marathon, con il presidente Francesco Rosi, e dall’assessore allo Sport Fabio Barsanti al Castello di Porta San Donato. “Un appuntamento simbolo della tradizione sportiva lucchese con forte valenza aggregativa - commenta Barsanti - . Quest’anno in più l’omaggio al Giro d’Italia, con una spettacolare Lucchesina tutta in maglia rosa, sarà un valore aggiunto, così come quello al Centenario di Puccini”. Infatti la corsa toccherà tre luoghi del Maestro: il Baluardo San Colombano (nella casermetta dove ha sede la Fondazione Puccini), il Teatro del Giglio e il Museo Casa natale che applicherà delle scontistiche a chi si presenterà con il pettorale.

Ma c’è un’altra novità assoluta che illustra il presidente Francesco Rosi. “E’ appena nata la App Lucca Marathon - annuncia - che individuerà appunto i luoghi di Puccini toccati dalla Lucchesina e anche l’intera mappa lucchese geolocalizzando l’atleta che ha lo smartphone”. Non basta. “Abbiamo tanti nuovi partner che ringraziamo. Tra questi il negozio Marathon Sport di Sant’Anna farà uno sconto del 20 per cento sugli acquisti, ad eccezione dell’elettronica, a chi si presenterà con il pettorale”.

Il ringraziamento speciale di Rosi anche ai soci e ai 150 volontari che saranno lungo i tracciati, oltre al Comune e ai vigili urbani. Tra i sostenitori anche il Banco di Lucca e del Tirreno. “Siamo noi a ringraziare per averci reso partecipi di questo importante evento - così il direttore del Banco di Lucca e del Tirreno, Fabio Frilli - che svela le bellezze della città in modo dinamico, gioioso e aggregativo”. Per Ilaria del Bianco, presidente dei Lucchesi nel mondo “è una bella opportunità di ‘incoming’ per la città, un imperdibile momento di grande festa”. Tra le novità della Half Marathon di domenica 5 il percorso che diventa più fluido e veloce, la medaglia che raffigurerà Porta San Donato e i premi in denaro oltre al premio di 500 euro a chi batterà il record che per gli uomini è di 1 ora 1 minuto e 59 secondi e per le donne di un’ora e 14 minuti e 40.

In due giorni in città sono attesi duemila atleti, circa 700 per la Lucchesina di sabato 4 maggio, e 1.250 per la mezza maratona di domenica 5 se si bisserà il successo dello scorso anno.

Laura Sartini