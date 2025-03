Lucchesia maglia nera per la presenza di Isee familiari poveri

Il nostro territorio maglia nera per la presenza di ISEE familiari poveri: alla Pecora Nera si presenta il rapporto regionale con l’iniziativa “La povertà laddove non te l’aspetti”. Pure in Lucchesia, più del 13 per cento per cento delle famiglie è a rischio di povertà o esclusione sociale, il 15 per cento delle famiglie ha difficoltà a riscaldare l’abitazione o a mangiare carne o pesce, il 12 per cento non riuscirebbe a far fronte a una spesa imprevista di 800 euro e le difficoltà sono amplificate per i nuclei con figli minorenni. E il nostro territorio è una delle zone in Toscana con la maggiore presenza di famiglie con Isee inferiore ai sei mila euro. Sono solo alcuni dei dati rappresentati dall’ottavo rapporto su “Povertà e inclusione sociale in Toscana”, da poco pubblicato e che viene presentato a Lucca nel corso di un’iniziativa pubblica organizzata dal gruppo consiliare di Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista.

L’appuntamento, dal titolo “La povertà laddove non te l’aspetti” è per martedì alle 18,15 alla Pecora Nera: dopo l’introduzione del consigliere comunale Daniele Bianucci, gli interventi saranno di don Simone Giuli (direttore Caritas Diocesana Lucca), Marta Bonetti (sociologa e ricercatrice dell’Università di Pisa), Valeria Giglioli (associazione Sinistra con) e Silvia Sarti (assessora a Capannori).

“Ci raccontano una Città inebriata da feste, concerti e carnevali, ma noi sentiamo il bisogno di dare voce anche alla povertà che aumenta e che adesso purtroppo si può trovare pure laddove non te l’aspetti – spiega Bianucci - L’incontro si inserisce nel ciclo ‘L’impegno che abbiamo in Comune‘, che come gruppo consiliare organizziamo periodicamente con l’obiettivo di creare occasioni di approfondimento e partecipazione sulle principali questioni che interessano la vita delle cittadine e dei cittadini lucchesi”.