Lucchese-Spal: chi si ferma è... perduto. Pronto Disanto e Gucher torna in regia

Match da ultima spiaggia per Leonardo Colucci e la sua Spal domenica al Porta Elisa? Secondo i colleghi di Ferrara, la posizione dell’ex tecnico della Juve Stabia, che da quando è subentrato a Mimmo Di Carlo ha conquistato 15 punti in 18 giornate (media retrocessione), è legata proprio all’esito del confronto con la Lucchese. Se sia vero oppure solo un’ipotesi giornalistica, il “succo“ dello scontro diretto, non cambia: nessuna delle due squadre potrà permettersi un nuovo passo falso.

Non la Lucchese, chiamata per l’ennesima volta in questa stagione ad invertire il “trend“ negativo (una vittoria e tre sconfitte nell’ultimo “poker“), tantomeno la Spal che sta viaggiando in piena zona play-out. Se le cose stanno così, è ovvio che si preannuncia una gara molto combattuta, anche e soprattutto sotto il profilo nervoso, dove conterà soltanto il risultato.

Giova appena ricordare che certi “guai“, per la Lucchese, sono iniziati proprio dalla gara di andata a Ferrara, quando un nubifragio non permise ai rossoneri di portare a casa una più che legittima vittoria; vittoria che poi sfumò in occasione del recupero, terminato in parità. L’esito del confronto di domenica, che metterà in palio punti pesantissimi, potrebbe avere ripercussioni imprevedibili. E mentre si attende la conclusione del calcio mercato, c’è da registrare la voce, in base alla quale la Lucchese potrebbe “chiudere“ con l’ingaggio del ventenne centrocampista partenopeo Francesco Gioielli, capitano della formazione Primavera partenopea, che nel settore giovanile azzurro ha collezionato 89 presenze con 9 reti e che di recente è stato convocato anche da Walter Mazzarri in occasione della gara contro il Torino.

Il giovanotto, che ovviamente arriverebbe in prestito, si presenta come vice Cangianiello, l’altro ex della Primavera del Frosinone, che può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei “debuttanti“ più interessanti del girone.

Dunque la campagna di “riparazione“ si chiuderebbe con le partenze di Merletti (Brindisi), di Romero (rescissione, poi al Campobasso) e di Sueva (rescissione, poi al Chieti) e gli arrivi di un jolly difensivo, Fazzi (svincolato), di un attaccante Disanto (prestito dall’Entella) e di un centrocampista, Gioielli (prestito dalla Primavera del Napoli).

Intanto Gorgone sta studiando la formazione da opporre alla Spal con due novità importanti: l’esordio in attacco di Disanto ed il ritorno alla disponibilità di Fazzi, dopo il turno di squalifica. Due quasi certi innesti che permetterebbero a Gucher di tornare a giocare nel suo ruolo naturale di “regista“ in mezzo al campo. Dovremmo pertanto rivedere una squadra più equilibrata ed anche con qualche ricambio più valido, rispetto a Gubbio, dove il mister, guardando gli uomini che aveva in panchina, ha dovuto fare scelte obbligate.

L’arbitro di domenica sarà Gemelli di Messina.

Emiliano Pellegrini