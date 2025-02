Lucchese, qualcosa inizia a muoversi. Sindaco e giunta incontrano la squadra

Eppur si muove come diceva Galileo Galilei. E in effetti qualcosa attorno ad una Lucchese abbandonata a se stessa ha cominciato a muoversi. Il primo "aiuto" concreto lo ha fornito la titolare del Mercatino del Pesce di Sant’anna che ha pagato la spese per la trasferta di Sestri Levante (pullmam e pranzo). Ma sembra che anche la successiva trasferta di Pescara (pernottamento compreso) sia stata già garantita da un’altra azienda lucchese. Il secondo "passo" lo ha fatto l’intera giunta del comune di Lucca, con il sindaco Pardini in testa, che ieri pomeriggio si è presentata a Saltocchio ed ha incontrato tutto il gruppo squadra.

In sostanza i giocatori, con l’allenatore Gorgone in testa, hanno fatto presente al primo cittadino la grave situazione venutasi a creare dopo i mancati pagamenti del 16 febbraio scorso, con tanti ragazzi che non sanno materialmente come andare avanti.

"Abbiamo esposto al sindaco le varie problematiche – ha commentato il diesse Ferrarese – che ci siamo trovati ad affrontare. Il brutto di questa vicenda è che siamo rimasti soli. Non abbiamo un interlocutore con cui parlare. La squadra è disposta ad andare avanti, ma c’è grande preoccupazione sull’esito della vicenda societaria. La nostra speranza è ovviamente quella che possa essere trovata una soluzione che permetta alla squadra di andare fino in fondo, pur con l’handicap dei punti di penalizzazione che arriveranno presto, ma soprattutto che venga costituita una società, perché se non ci sarà quella, non andremo da nessuna parte".

Ferrarese ha aggiunto: "Ringraziamo il sindaco e tutta la giunta per aver preso a cuore le sorti della Lucchese, che in fondo, come si dice, è pur sempre un patrimonio della città. Il sindaco ci ha assicurato l’impegno di tutta la giunta e speriamo in bene".

Intanto al termine dell’incontro che alcuni rappresentanti della Associazione Italiana Calciatori hanno avuto con i giocatori della Lucchese è stato emesso questo comunicato: "Dobbiamo con forza dire che queste condizioni non sono dignitose né rispettose della nostra professionalità. I calciatori, in questo momento, si stanno impegnando e continueranno a lavorare e ad onorare la maglia per i impegni prossimi, non solo per il nostro futuro, ma anche per i nostri tifosi che, da sempre, non si sono mai risparmiati e che non meritano di vivere questa situazione, per altro già vissuta altre volte nell’ultimo decennio".

Ci sono infine da registrare alcuni movimenti, per ora "sotterranei" da parte, non solo dell’avvocato Veli, ma anche di altri personaggi, tesi alla ricerca di un nuovo gruppo che possa subentrare alla Sanbabila. Qualcosa, insomma, si sta muovendo…

Emiliano Pellegrini