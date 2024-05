Lucchese, partenze “eccellenti“ . Tiritiello e Tumbarello verso Ancona

Partenze "eccellenti". Se ad Ancona dovesse approdare in qualità di general manager Daniele Faggiano, amico di vecchia data del presidente rossonero Bulgarella, dopo l’addio di Micciola, due i giocatori rossoneri che potrebbero trasferirsi all’ombra del Conero.

Uno è il centrocampista Giorgio Tumbarello, da un paio di anni nel mirino del club dorico. Oltretutto l’Ancona non spenderebbe un euro per il cartellino del giocatore, che è stato tra i più positivi nel corso del campionato, perché in scadenza di contratto. L’altro rossonero che piace al riconfermato trainer Boscaglia è Andrea Tiritiello. In questo caso il discorso è diverso rispetto a quello di Tumbarello, perché il difensore centrale elbano ha ancora un anno di contratto e dunque l’Ancona per averlo dovrebbe versare nelle casse della Lucchese una certa cifra. Di questo e di altro il presidente Bulgarella parlerà in settimana con l’allenatore Gorgone, ma sicuramente la sua amicizia con Faggiano, sempreché quest’ultimo accetti di scendere in serie C, potrebbe favorire la trattativa per Tiritiello. Nella lunga agenda del numero uno della Lucchese è previsto anche un incontro con Massimo Morgia, che è pronto a presentare il suo progetto per un rilancio serio e profondo del settore giovanile, con la società che dovrà necessariamente fare un investimento economico sostanzioso per superare tutte le problematiche emerse nel corso della stagione.

Mentre si attendono le prime novità riguardanti il futuro (si parla dell’interessamento del terzino lucchese del Tau, ex Vorno, Edoardo Antoni), in sede si sta lavorando per la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, che scade il 4 giugno. Oltre ai vari documenti riguardanti la disponibilità del Porta Elisa, la società dovrà sistemare le ultime due mensilità dei tesserati, oltre alla presentazione di una fideiussione di almeno 350mila euro.

Per quanto riguarda gli altri due giocatori in uscita a parametro zero, vale a dire Rizzo Pinna e Benassai, siamo rimasti a qualche settimana fa quando la società era intenzionata a proporre un prolungamento del contratto al difensore. Però non c’è stata, almeno fino a ieri, nessuna comunicazione ufficiale in proposito.

Stesso discorso per il prolungamento di un anno di contratto al portiere Coletta. C’è, infine, curiosità per vedere dove giocherà l’anno prossimo Rizzo Pinna, se in una squadra di C che punta a salire, oppure in serie B.

A questo punto non rimane che aspettare di conoscere le prime mosse che faranno il presidente Bulgarella da una parte e Gorgone dall’altra, quest’ultimo nel doppio ruolo di allenatore e di consulente tecnico del presidente. E’ però abbastanza scontato che ci sarà poi bisogno di un collaboratore di fiducia che si muova sul mercato, che allacci i contatti con i procuratori, seguendo quelle che saranno le direttive della società.

Emiliano Pellegrini