Lucchese, Gorgone annuncia novità. E attenta alle “trappole“ dell’ex Braglia

Terza partita in una settimana e seconda trasferta consecutiva, dopo quella di mercoledì a Chiavari. L’avversario di oggi pomeriggio al "Molinari" è il Campobasso guidato dall’ex tecnico rossonero Piero Braglia e che annovera nelle sue fila due ex, il difensore centrale Benassai e l’attaccante Di Nardo. La formazione molisana viene da 4 pareggi e 4 vittorie nelle ultime 8 partite, dunque è in un momento particolarmente positivo. Continuità di rendimento ed anche di risultati che manca da tempo per la verità alla Lucchese.

E’ così, mister?

"Concordo con questa analisi - ha dichiarato l’allenatore Gorgone prima della partenza per il Molise - abbiamo lasciato almeno quattro punti per strada non solo per demerito nostro, però ormai è acqua passata e dobbiamo guardare avanti e cercare anche noi di raccogliere quello che meritiamo".

Che partita si aspetta?

"Il Campobasso viene da una lunga serie positiva, che ha accresciuto l’autostima nel gruppo e che permette di giocare senza grandi assilli - ha aggiunto il mister - . È una squadra che gioca e che crea. Ha grandi qualità in attacco, è organizzata e tosta, quindi dovremo stare attenti e concentrati per tutti i 90 minuti. Dobbiamo ritrovare un po’ di coraggio in più, perché questi ragazzi hanno dimostrato di poter giocare le partite alla grande, con qualità e umiltà, poi qualche risultato al di sotto di quello che avevamo creato, ci ha fatto perdere un po’ di fiducia, ma dobbiamo andare oltre a queste cose".

Passando alla squadra. È stato recuperato qualcuno? Riconfermerà Magnaghi in attacco e Dumbravanu in difesa?

"Qualche cambio lo farò - ha detto ancora Gorgone - , perché tre partite in una settimana con dentro una trasferta così lunga, sono toste quindi come sempre manderò in campo chi sta meglio. Magnaghi era tanto che non giocava dall’inizio, ha fatto una buona partita contro avversari di alto livello. Che giochi pochi minuti o l’intera partita, ha dimostrato il professionista che è. Per quanto riguarda la difesa, vediamo le condizioni di alcuni giocatori e solo nell’immediata vigilia dell’incontro, valuterò meglio chi schierare dall’inizio".

Il solito Gorgone ermetico, che si mantiene sulle generali. Ora che sono ritornati Quirini, Tumbarello ed Antoni, che hanno contribuito a dare stabilità e concretezza, non crediamo che ci saranno grosse novità rispetto alla formazione di Chiavari. Dal momento, però, che lo stesso mister ha detto che farà qualche cambio, visti i tre impegni ravvicinati, in difesa potrebbe tornare Frison per Dumbravanu, a centrocampo Visconti per Catanese e in attacco Sasanelli al fianco di Magnaghi.

L’appuntamento è per le ore 15, con Drigo di Portogruaro a dirigere. Facendo un passo indietro, il portiere rossonero Lorenzo Palmisani, dopo la gara di Chiavari, è stato inserito nella Top11 della dodicesima giornata, classifica stilata da un sito specializzato della serie C. Questa la motivazione: "Si guadagna la palma di migliore in campo, blindando la porta con almeno tre interventi decisivi".

Emiliano Pellegrini