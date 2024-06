Lucchese, attacco diviso tra la Sicilia e... Parigi

Da ieri la Lucchese della troika Bulgarella-Ferrarese-Gorgone è al lavoro per dare corpo a quel progetto "solido e ambizioso" (sono le parole scritte nel comunicato della società in occasione dell’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo) tanto caro al presidente rossonero. Secondo i soliti bene informati il vertice si sarebbe svolto nella sede del Gruppo a Pisa.

Risultanze ovviamente top secret, ma è facile pensare che si sia parlato della delicata questione dei cosiddetti "esuberi" (leggi quei tre-quattro giocatori, ancora sotto contratto, ma che non rientrano più nei piani e che hanno ingaggi onerosi). Anche se a Bulgarella l’idea di dover in qualche modo "trattare" l’eventuale uscita con i procuratori dei calciatori, non piace, ma così va il calcio e non può essere stravolto dall’oggi al domani. Fino a quando la Lucchese non avrà trovato una soluzione condivisa con l’altra "parte", non potrà muoversi concretamente sul fronte dei cosiddetti "rinforzi".

Uno di questi potrebbe essere l’aretino di 28 anni Giacomo Parigi, 16 gol negli ultimi due anni trascorsi nell’Arzignano in serie C. Si tratta di un attaccante che ha giocato più di 200 partite tra i professionisti con le maglie di Cosenza, Forlì, Akragas, Francavilla, Paganese, Vibonese, Campobasso, Olbia. Si dice che la trattativa sia bene avviata. Ma è sempre "calda" anche la pista che porta in Sicilia.

Il Catania, che eri ha ufficializzato l’ingaggio di Mimmo Toscano in qualità di allenatore, ha una "rosa" molto ampia, che secondo le nuove disposizioni dettate dalla Lega, non potrà avere più di 23 Over e dunque alcuni giocatori dovrebbero necessariamente essere mandati a giocare in altre squadre. E’ probabile che la "troika" si ritrovi molto presto per affrontare le molte problematiche aperte, in vista di una stagione che i tifosi si augurano possa essere di giuste soddisfazioni. Ma tutto dipenderà dalla piega che prenderà la campagna acquisti. Intanto si sta aspettando una comunicazione ufficiale da parte della società in merito alla preannunciata conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo settore giovanile, preparato da Massimo Morgia, con il presidente che ha assicurato la sua presenza.

E queste le ultime "news" in tema di mercato. Tumbarello è vicinissimo all’Entella. Sullo sfondo c’è anche il Potenza. La Lucchese, inoltre, non ha ancora perso l’ultima speranza di convincere il difensore Benassai a rimanere. Infine la Lega Pro ha reso nota la classifica della Coppa Disciplina della stagione da poco conclusa: la Lucchese si è piazza al 38esimo posto tenendo conto di tutti e tre i gironi. La formazione più "buona" in assoluto è risultata il Sestri Levante, quella per così dire più "cattiva", il Brindisi.

Emiliano Pellegrini