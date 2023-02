“LuccAutori“ sbarca sulla Rai con il Passaglia

Stamani il Festival LuccaAutori sbarca su Rai Tre. L’appuntamento è molto presto, ma da non perdere, alle 7.30 nell’ambito dei programmi del Corecom, andrà in onda un lungo servizio sulla scorsa edizione del festival LuccAutori. E sarà un enorme spot per la nostra città.La città di Lucca sarà protagonista con le immagini girate a Villa Bottini e sulle Mura che fanno parte del cortometraggio vincitore della sezione corti del premio Racconti nella Rete. Sarà l’occasione per promuovere la ventiduesima edizione del premio letterario in corso in questi mesi nel sito www.raccontinellarete.it e che terminerà il 31 maggio.

Nel servizio realizzato e montato da Luca Martinelli vedremo le interviste a Enrico Vanzina, Pietrangelo Buttafuoco, Giordano Bruno Guerri, Melania Soriani, Eraldo Affinati e la premiazione dei vincitori del premio Racconti nella Rete condotta da Elena Marchini alla presenza dell’assessore alla cultura Angela Mia Pisano. In primo piano, in apertura del servizio, l’immagine di copertina dell’antologia realizzata da Milko Dalla Battista. A seguire, una panoramica sugli incontri organizzati in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino, la Fondazione Giovanni Pascoli, il Rotary Club Lucca, il giornale Buduàr - che ha assegnato il premio al racconto umoristico di Chiara Pardini, Associazione Italian Digital Revolution - che ha assegnato il premio allo scrittore più giovane, Alessio Manfredi Selvaggi, Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, Caffè Incas, Unicoopfirenze.

In più vedremo le immagini delle mostre “Racconti a Colori” con i disegni realizzati dagli studenti del liceo artistico Passaglia, ispirati ai 25 racconti vincitori del premio, e della mostra “Quei cari racconti di una volta” curata da Stefano Giraldi, che ha visto la partecipazione di grandi disegnatori umoristici. Tutte le informazioni per partecipare al premio Racconti nella Rete 2023 sono su www.raccontinellarete.it.