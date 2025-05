Lucca vince il bando “Bici in Comune“. Più servizi negli itinerari di “Bike Hub“

Il Comune di Lucca, grazie al lavoro degli uffici sport, turismo e mobilità, è risultato vincitore del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e Anci. Un importante riconoscimento che premia l’impegno costante dell’amministrazione nella promozione della mobilità sostenibile e ciclabile, da sempre al centro dell’azione strategica del Comune, che riceverà 113.000 euro per sviluppare ulteriormente l’indirizzo delle proprie politiche. Grazie al finanziamento ottenuto, Lucca porterà avanti un ambizioso progetto che coinvolge la Piana di Lucca, in partenariato con i Comuni di Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica – potenziando il format Strade di Lucca Bike Hub e arricchendo il Grand Tour Strade di Lucca, un itinerario cicloturistico di 169 km tra paesaggi naturali, borghi storici e patrimoni culturali.

Il progetto prevede l’installazione di una segnaletica cicloturistica, colonnine di assistenza per le biciclette, punti di ricarica per e-bike e nuove rastrelliere nei pressi delle strutture ricettive, a supporto concreto di chi sceglie la bici come mezzo di scoperta.