"LUCCA: Vertice in Prefettura sullo Stato di Agitazione della Polizia Municipale"

Vertice in prefettura sullo stato di agitazione alla polizia municipale. Da una parte i sindacati Fp Cgil, Fpl Uil e Fplp Cse, dall’altra, per l’amministrazione il vice sindaco Minniti, il segretario generale e il comandante dell corpo. Sono state esposte le problematiche che hanno portato allo stato di agitazione. La richiesta dei sindacati è stata l’attivazione di un tavolo specifico e l’amministrazione si è resa disponibile. Sospeso lo stato di agitazione, ma non terminato, in attesa dei prossimi incontri, il primo dei quali il 9 novembre.