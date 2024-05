Lucca, una città di celluloide. Foto storiche, poster e fantasia

In tantissimi ieri all’inaugurazione della mostra "70 anni di cinema e tv a Lucca" che da lunedì aprirà le porte a turisti e appassionati della settima arte. La mostra, allestita sulle mura urbane nella Casermetta dei Balestrieri, è stata promossa dal Lions Club Lucca Host, dall’associazione dei Lucchesi nel mondo, con il sostegno del La Nazione.

Presenti al taglio del nastro il sindaco, Mario Pardini, il presidente della Provincia Luca Menesini, Ilaria Del Bianco dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Enrico Gonnella presidente Lions Host e l’assessore regionale Stefano Baccelli, che ha portato i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani. Tra gli ospiti anche Alessandro Orsucci, che ha messo a disposizione della mostra alcuni dei suoi manifesti da collezione, e Alessando ‘Mimmo‘ e Claudio Tosi di Foto Alcide. Le oltre 50 foto a colori e in bianco a nero esposte alla mostra – visitabile dalle ore 17 alle 19 e dalle 20 alle 23, quindi anche in "notturna" – sono state recuperate dal prezioso archivio Alcide che, pensate, ha iniziato a scattare le prime foto nel 1949, pochi anni prima che a Lucca arrivasse il set de "La provinciale" con la bellissima Gina Lollobrigida.

Scatti unici rubati durante i tanti set che hanno avuto da cornice la nostra città. Tra i tanti volti Marcello Mastroianni, Luchino Visconti, Vittorio Gassman fino ad arrivare a Raoul Bova, Manuela Arcuri e Leonardo Pieraccioni.

La mostra sarà ospitata dalla Casermetta dei Balestrieri fino a domenica 19 maggio e sarà accessibile gratuitamente e senza bisogno di prenotazione. Ma non finisce qui: sarà possibile prenotare ed acquistare tutte le fotografie esposte, poi ritirabili comodamente da Foto Alcide in via Mazzini, e il cui ricavato sarà devoluto al Villaggio del Fanciullo.

"Bello tornare a parlare ancora una volta del legame tra Lucca e il cinema - dice Mario Pardini, sindaco di Lucca -. La nostra città è stata palcoscenico di tanti set, l’ultimo concluso proprio i giorni scorsi e l’unico, forse, ad avere come protagonista Lucca. Per noi è una promozione enorme e non possiamo che esserne felici". Entusiasta il presidente della Provincia, Luca Menesini.

"Il nostro territorio ha una grande cultura cinematografica e proprio per questo, forse, si è creato questo grande legame con il cinema. Questa iniziativa mette in mostra un patrimonio culturale incredibile che ci riempie di grande orgoglio. La casermetta, inoltre, è una location di grande fruizione per i tanti turisti che passano da Lucca e sarà sicuramente un grande successo". "Lucca non è solo Mura, Puccini e musica ma anche città di cinema e, nonostante questi tempi di serie tv, spero che rimanga come tradizione - aggiunge l’assessore regionale Stefano Baccelli. La nostra città è un luogo di grandi passioni ed è bello viverle in queste foto che rievocano bellissimi ricordi del passato". Soddisfatto anche Gonnella, presidente dei Lions Lucca Host.

"Ringrazio di cuore La Nazione per la passione che ha messo per organizzare questa mostra. Quando c’è la passione i risultati arrivano sicuramente. Grazie a tutti". "Lucchesi nel mondo ha deciso con piacere di supportare questo progetto - conclude Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo -, perché rientra pienamente negli obiettivi della nostra associazione, ovvero mantenere legami con i lucchesi all’estero. E vedere le immagini dei luoghi del cuore in foto e al cinema non può che riavvicinare chi è lontano e incentivare a tornare. Il protagonista dell’ultimo film girato in città è tornato a Lucca per cercare le proprie origini. Quindi questo film è anche un po’ nostro: chi più di lui è un Lucchese nel mondo?".

Giulia Prete