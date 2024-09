Lucca, tutte le nomine dell’arcidiocesi. Della Nina pro vicario generale

Lucca, 8 settembre 2024 – Rese note le nomine adottate dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, effettive dal 15 settembre 2024 al 15 settembre 2029, cioè per un quinquennio, secondo quanto stabilito dal regolamento della Curia arcivescovile.

Officiali di Curia

Mons. Leonardo Della Nina, già Vicario episcopale per la Versilia, viene nominato Pro-vicario

generale dell’Arcidiocesi di Lucca; affiancherà nel prossimo anno pastorale mons. Michelangelo

Giannotti (Vicario generale dall’8 settembre 2009) in tutti gli incarichi e le rappresentanze, e il 30

giugno 2025 assumerà l’ufficio di Vicario generale. Vengono rinnovati per il secondo quinquennio

il Vicario episcopale per l’area della Piana di Lucca, mons. Piero Ciardella, e il Vicario episcopale

per l’area della Valle del Serchio, mons. Angelo Pioli. Don Giorgio Simonetti è il nuovo Vicario

episcopale per l’area della Versilia; subentra a mons. Leonardo Della Nina che comunque

conserverà il ruolo di parroco a Torre del Lago fino a giugno 2025.

Nuovo Delegato arcivescovile per il diaconato permanente è don Luca Bassetti, che avvicenda

mons. Gianfranco Lazzareschi. Don Luca Bassetti diventa anche membro di diritto del Consiglio

presbiterale, del Consiglio pastorale e della Commissione diocesana per la valutazione dei candidati agli ordini.

Uffici e servizi pastorali

Ufficio diocesano per la liturgia: Nuovo direttore diocesano è don Samuele Del Dotto, finora

vicedirettore per l’animazione dell’ambito pastorale (incarico che rimane da assegnare). Subentra a mons. Michelangelo Giannotti.

Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia: Nuovi direttori diocesani sono Maurizio e Agnese Riccio, finora vicedirettori per l’area della Piana di Lucca (incarico che rimane da assegnare); subentrano al diac. Raffaello Petri e alla consorte Diva; affiancano il direttore presbitero, don Marek Labuc.

Ufficio diocesano per la pastorale della salute: Nuovo Direttore diocesano è don Andrea Cardullo, che subentra a P. Giampaolo Salotti. Nuovo Vicedirettore per l’area della Piana di Lucca è don Damiano Bacciri, cappellano dell’Ospedale «San Luca», che subentra al diac. Marco Messina. Nuovo Vicedirettore per l’area della Valle del Serchio è don Giovanni Grassi, che subentra a don Damiano Bacciri.

Ufficio diocesano per la pastorale della scuola e dell’università: Nuovo Direttore diocesano è il

prof. Fernando Vannucci, che subentra alla prof.sa Lucia Dal Pino. Vicedirettore per l’area della

Piana di Lucca è don Emanuele Andreuccetti, che subentra a don Damiano Pacini, il quale rimane nell’Ufficio a occuparsi del Tavolo per la Scuola cattolica. Nuovo Responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica è il prof. Lorenzo Cesana, che subentra al prof. Giacomo Ricci.

Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e vocazionale: Nuovo Direttore diocesano presbitero è don Luigi Angelini, già vicedirettore presbitero per la Versilia; subentra a don Gilberto Filippi.

Nuovo Vicedirettore presbitero per l’area della Versilia è don Gabriele Di Blasi, che subentra a don Luigi Angelini.

Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi: Nuovo Direttore diocesano è la dott.ssa

Grazia Mara; subentra a don Riccardo Micheli.

Organismi consultivi

Commissione per il diaconato, la nuova sarà così composta: don Luca Bassetti, delegato per il

diaconato; don Andrea Cardullo, responsabile degli studi; diac. Alessandro Toccafondi, con la

consorte sig.ra Liliana Gasperini; diac. Gaetano Cangemi, con la consorte sig.ra Paola Rossi.